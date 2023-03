Eden Hazard a refusé deux portes de sortie cet hiver

Ne faisant pas partie des plans de Carlo Ancelotti, l'ancien capitaine des Diables Rouges traîne son spleen au Real Madrid où il est encore sous contrat jusqu'en 2024.

Lors du dernier mercato hivernal, le Real Madrid a tenté de se débarasser d'Eden Hazard, mais aucun club n’était intéressé par sa signature. Selon OKDiario, le Real Madrid a sondé Chelsea, Arsenal et Newcastle en Premier League, mais aucun des trois clubs ne voulait du Belge. Idem en Serie A et en Bundesliga.

Seuls Fenerbahçe et un club d’Arabie Saoudite étaient prêts à accepter d'achater Hazard en janvier, mais le Brainois n'a rien voulu entendre et a refusé de partir. En Turquie, Fotomaç fait savoir que le club stambouliote n'a pas dit son dernier mot et espère convaincre Hazard cet été. Une porte de sortie parfaite après son flop au Real Madrid où il n’a jamais su s’imposer depuis son arrivée en 2019 ?