"En équipes jeunes, on croyait plus en lui qu'en Thibaut Courtois"

Thibaut Courtois blessé, c'est Koen Casteels qui défendra les perches des Diables en Allemagne. Au Racing Genk, l'actuel gardien de Wolfsburg faisait davantage l'unanimité que son compère du Real Madrid.

C'est le grand jour pour Koen Casteels, qui fêtera ce mardi soir sa 5e sélection entre les perches des Diables Rouges en remplacement d'un Thibaut Courtois blessé à l'adducteur. Les deux gardiens formés au Racing Genk se connaissent particulièrement bien, puisqu'ils ont longtemps été en concurrence en équipes de jeunes.

"On a partagé les matchs entre les deux" s'amuse l'entraîneur des gardiens Guy Martens dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. "Attention, ce n'était pas facile. Ils voulaient tous les deux jouer. C'est allé si loin qu'on les a parfois alignés une mi-temps chacun, afin de partager le gâteau."

A l'époque, c'est l'actuel gardien de... Wolfsburg qui impressionnait davantage les entraîneurs. "Nous avions plus confiance en lui qu'en Thibaut. Il avait plus de contrôle de son corps, son style était très complet et il était très doué techniquement. C'était toujours Koen qui était appelé en équipe nationale espoirs, mais la concurrence entre les deux a toujours été saine."

C'est après une fracture au doigt de Casteels que Courtois a pris place dans les cages de Genk... avec la réussite qu'on lui connaît aujourd'hui.