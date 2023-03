La sélection du Maroc victime de racisme en Espagne

Après s'être offert le scalp du Brésil (2-1) à Tanger samedi soir, les Lions de l'Atlas vont croiser le fer avec le Pérou ce mardi à Madrid.

Avant d'affronter le Pérou à Madrid, la sélection du Maroc a vu sa préparation être marquée par un scandale raciste. Un employé de l'hôtel qui accueille les Lions de l'Atlas a en effet publié des stories Instagram racistes et islamophobes à propos des joueurs marocains. "On leur sert la m*rde du Ramadan. Leurs p*tains de croyances." ou "P*tain de maures de m*rde, j'e**erde le Ramadan et leurs p**ains de m*rts !", pouvait-on lire sur ces publications qui ont provoqué un tollé et une condamnation généralisée.

L’Espagnol de 27 ans a été arrêté à l’hôtel vers minuit dimanche. Il risque des poursuites pour crime haineux, selon une porte-parole de la police municipale.

La direction de l’hôtel s’est rapidement excusée, et s’est mise à disposition des autorités. "Tout d’abord, nous voulons nous excuser auprès de tous ceux qui ont été offensés par ce qui s’est passé. Les responsables de ces images n’appartiennent pas à l'hôtel ou à la chaîne, mais ils y travaillent quand il y a des événements, et ils ont déjà été licenciés, dénoncés et mis à la disposition de la police pour répondre de leurs actes", a lâché l’établissement madrilène.