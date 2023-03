Deux légendes des Pays-Bas allument Virgil Van Dijk

Les Pays-Bas ont commencé leur campagne qualificative par une cinglante défaite face à la France (4-0). La victoire face à Gibraltar (3-0) n'a visiblement pas calmé les choses.

L'une des choses les plus discutées au sein du football batave actuellement, c'est l'état de forme mais aussi d'implication de Virgil Van Dijk. Le capitaine des Oranje, au leadership souvent considéré comme faible voire insuffisant, s'est d'ailleurs attiré les foudres de deux illsutres anciens internationaux.

"Il fait du bruit, mais il ne dit rien", a déclaré Marco Van Basten à la télévision néerlandaise - dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Il n'apporte pas de clarté et cela crée des malentendus. C'est ce qu'il faut éviter en tant que capitaine. Dans le vestiaire, il est bon, mais il ne l'est pas sur le plan tactique et technique."

Ruud Gullit y est lui aussi allé de son petit grain de sel. "En Angleterre, on l'a déjà critiqué. Il a été nommé dans le 11 mondial de l'année. Il pense qu'il est meilleur que les autres. Nous voyons des choses. Et en tant que capitaine, il doit résoudre ces problèmes."

Le principal intéressé ne s'est néanmoins pas montré déstabilisé par de tels propos. "Les footballeurs ont des hauts et des bas, ils le savet mieux que quiconque. Il est tout à fait normal de ne pas toujours être constant. Il est normal que les gens fassent des erreurs, cela fait aussi partie du football. Peu importe qui obtient une tribune et est autorisé à parler. Nous ne sommes pas des robots, ne l'oublions pas", a sonné Van Dijk au micro de Ziggo Sport.