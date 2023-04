Seraing, au bord du gouffre

Les Sérésiens sont bons derniers du championnat à 8 points du premier non-relégable. Quasi-condamnés, il leur restera 4 rencontres pour ne pas définitivement perdre la face.

Les pronostics et les craintes du début de saison se sont malheureusement confirmés pour Seraing. Pour ceux qui ont sauvé leur peau en D1 la saison dernière à l'issue d'un barrage face au RWDM, le calvaire sera bientôt terminé.

Bien que les raisons soient nombreuses pour expliquer une telle saison galère, ainsi que les "circonstances atténuantes" (le très grand nombre de matchs perdus sur un court écart ; les hommes en forme blessés très longtemps ; les décisions arbitrales parfois, il faut le reconnaitre, défavorables ; un changement d'entraîneur dans une période peu évidente et qui a eu tout sauf l'effet escompté ; ...), les faits appellent à l'évidence : si Seraing n'a été hors de la zone rouge que durant 4 journées cette saison, c'est bien parce que l'équipe semble trop courte pour l'élite du football belge.

© photonews

Le constat est dur, sans connotation péjorative, et on aurait honnêtement aimé que ce représentant wallon se maintienne une saison de plus. Mais lorsqu'on parle de faits, on parle inévitablement de résulats. Et là aussi, on ne peut que tirer un tableau sans équivoque. Seraing n'a gagné que 5 matchs sur 30 cette saison, dont 1 seul à domicile (le premier depuis...un an), est la plus mauvaise attaque et la 4e plus mauvaise défense du championnat.

Comme si leur relégation était écrite, les Metallos se sont effondrés ces dernières semaines, ne gagnant qu'à deux reprises depuis 2023. Si la victoire face à Ostende depuis janvier était celle de l'espoir, celle au Pairay contre OHL un mois plus tard était plus dans l'ordre du sursaut d'orgueil.

Car, depuis, les hommes de Jean-Sebastien Legros (qui semble, à l'image de l'ensemble de son équipe, et on peut aisément le comprendre, impatient que cela se termine) ont enregistré un catastrophique 1 point sur 18.

© photonews

Le gouffre est là, tout proche, et il a été creusé depuis bien longtemps. Ce n'est en effet pas contre La Gantoise, le Club de Bruges, l'Union puis Westerlo que les Sérésiens devaient espérer prendre des points et de se sauver. C'était avant, malheureusement : à 8 points du premier non-relégable (Eupen) à 4 journées de la fin du championnat, la descente de Seraing en Challenger Pro League ne tient plus qu'à un fil.

Les regards seront donc rivés sur les pensionnaires du Pairay ce prochain mois. Pour eux, ce sera soit un miracle, soit un baroud d'honneur.