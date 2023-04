Marc Degryse impressionné par La Gantoise

Toutes les équipes de la colonne de gauche ont gagné le week-end dernier et les Playoffs restent donc particulièrement passionnants. La Gantoise n'a pas fait de faux pas pour l'instant et voit le le Club rester dans son sillage.

La Gantoise commence également à impressionner, surtout quand on regarde de très près les cartouches offensives dont elle dispose. "Je ne vois pas le Club de Bruges les reprendre", a déclaré Marc Degryse à Het Laatste Nieuws. "La Gantoise va obtenir un résultat contre l'Union, quand vous regardez leur compartiment offensif, la façon dont Orban et Cuypers marquent facilement et avec le retour de Tissoudali.... La conviction et la confiance en soi grandissent à Gand".

L'Union peut donner un coup de main aux Blauw en Zwart en cas de victoire. "C'est vraiment un match clé. Le club lui-même a fait un bon match. De Mil ose aussi faire des choix, comme celui de faire venir des jeunes comme Spileers. Et il a aussi remis des joueurs comme Noa Lang à niveau."