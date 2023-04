Décès d'une ancienne légende du FC Bruges

L'ancien gardien Birger Jensens est mort d'une longue maladie. Le club a annoncé la nouvelle mardi soir.

Le FC Bruges est en deuil depuis ce mardi soir. En effet, le club a annoncé le décès de Birger Jensen, ancienne légende du club. Le Danois est décédé d'une longue maladie à l'âge de 72 ans.

Jensen a défendu les couleurs brugeoises entre 1974 et 1988 avec à la clé : cinq titres de champion de Belgique, deux Coupes nationales et deux finales européennes (Coupe de l'UEFA 76 et Coupe des Champions 78).

Le club a officialisé la nouvelle dans un communiqué avant d'ajouter : "Ses performances mémorables lors des glorieuses campagnes européennes resteront à jamais gravées dans la mémoire de tous les supporters du Club".