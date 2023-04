Le Real Madrid de Courtois et Hazard écrase le Barça en Coupe du Roi

Le Real Madrid a largement refait son retard en demi-finale retour de Coupe du Roi face au FC Barcelone. Les Madrilènes se qualifient pour la finale de la compétition.

Après le score à l'aller, favorable au FC Barcelone (0-1), la question était de savoir si le Real Madrid allait parvenir à renverser la situation. La réponse est vite apparue comme une évidence : oui, et de très loin.

Les Madrilènes, avec Courtois évidemment titulaire, ont surclassé leurs rivaux historiques ce mercredi soir. Ils ont pourtant attendu la fin de la première mi-temps. Courtois sauvait un tir très dangereux, Vinicius Junior ouvrait le score sur le contre. -

Une fois ce retard refait, le Real allait dérouler. Benzema faisait 2-0 (50e), puis très rapidement 3-0 (59e, s.p.).

Le Barça n'en touchait plus une et allait encaisser un quatrième but, des oeuvres de ce diable de Benzema, qui s'offrait un triplé (80e).

Le triplé pour Karim Benzema au Camp Nou. Le Real s'impose 0-4 et se qualifie pour la finale de la Coupe du Roi. 😮 #RTLsports #ElClasico pic.twitter.com/xxUYEQcHQ0 — RTL sports (@RTLsportsbe) April 5, 2023

Le Real Madrid, sans Eden Hazard, qui est resté sur le banc, se qualifie ainsi pour les finales de la Coupe du Roi. Le Barça, leader de Liga, n'a plus que le championnat pour sauver sa saison.