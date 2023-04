Rik De Mil calme le jeu : "Cette journée ne sera pas déjà décisive"

Le Club de Bruges a trois matchs pour rallier le top 4 d'ici la fin de la phase classique. Les Brugeois recevront ce vendredi Seraing, qui pourrait voir sa relégation actée.

Le Club de Bruges a commencé son sprint final par une victoire (0-3) sur le terrain du KV Malines. 5e, les Blauw en Zwart doivent absolument viser les trois points ce vendredi face à Seraing pour ne pas prendre le risque d'encore plus être distancés par La Gantoise - qui joue face à l'Union dimanche.

Pourtant, le coach du Club de Bruges, Rik De Mil, lui, ne considère pas cette journée de championnat comme "décisive". "Il est vrai que nous ne devons plus compter. Nous voulons nous-mêmes prendre les trois points et c'est ce qui nous préoccupe le plus", a-t-il déclaré en conférence de presse ce jeudi. "Après cela, nous pouvons tranquillement attendre de voir ce que fera La Gantosie. Nous verrons bien. La victoire contre eux peut-elle être une question de mental ? Absolument pas. Si nous devions nous préoccuper davantage d'eux, cela pourrait être le cas. C'est pourquoi nous sommes surtout préoccupés par nos propres résultats."

Le coach voit son Club de Bruges être sur une pente ascendante. "Je constate que les choses vont de mieux en mieux pour nous. Sera-ce une bonne occasion d'élever le niveau ? Je ne vois pas les choses de cette manière. Le déplacement à Malines était également une bonne occasion pour le faire. Contre Seraing, nous serons confrontés à d'autres problèmes. Dans un espace réduit, nous devons montrer que nous pouvons bien combiner, que nous pouvons aussi trouver de la profondeur. Chaque semaine, nous jouons un meilleur football. Pas à pas, car tout n'a pas été parfait à Malines non plus."