Contre l'Union, La Gantoise peut envoyer un énorme signal à la concurrence

Les Buffalos marchent très bien en 2023 et la forme étincelante de Gift Orban n'est pas un hasard. En cas de succès contre l'Union, Gand enverrait un signal fort à la concurrence : oui, une remontada est possible !

La Gantoise - Union Saint-Gilloise, c'est la véritable affiche de cette 32e journée de Jupiler Pro League. Déjà qualifiés pour les Play-Offs, les Unionistes ont profité des multiples faux-pas de Genk en 2023 pour se rapprocher à trois petites longueurs. Les joueurs de Karel Geraerts sont la meilleure équipe des 15 derniers matchs et ont repris un minimum de 6 points à leurs poursuivants sur cette période.

Mais ce samedi, c'est une tâche très difficile qui attend l'Union à la Ghelamco Arena. Vanhaezebrouck et ses troupes marchent particulièrement bien, Gift Orban est tout simplement injouable. L'attaquant nigérian de 20 ans est une arme de destruction massive et compte 14 buts en 11 matchs. Arrivé cet été, l'international espoirs fait presque de l'ombre à Hugo Cuypers, meilleur buteur du championnat avec 18 réalisations.

"Est-ce que j'ai déjà connu une telle richesse offensive à La Gantoise ? J'ai rarement vécu cela. Et nous sommes toujours privés de Depoitre et de Lemajic pour cause de blessure. Nous ne pouvons pas ignorer que les transferts de Cuypers et d'Orban ont été deux affaires fantastiques" soulignait d'ailleurs Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse après la victoire à Seraing.

La meilleure attaque du championnat ?

Cette saison, Gand a inscrit 61 buts. Seuls Genk (71) et... l'Union (63) font mieux. Mais les Gantois viennent de planter 27 buts en 10 matchs, soit 8 de plus que l'Union et Genk. Avec l'arrivée de Gift Orban, Gand possède-t-il la meilleure attaque de Jupiler Pro League ? "Si l'on s'en tient aux chiffres, oui. Mais c'est difficile à dire. Si nous avions joué les matches précédents contre des adversaires plus forts, nos chiffres auraient été bien moins élevés aussi" confiait Vanhaezebrouck au Pairay.

La Gantoise fait à nouveau peur et est sur le point de chiper le dernier ticket qualificatif pour les Play-Offs 1 au nez et à la barbe du Club de Bruges. Si l'on s'en tient au classement actuel, les Buffalos auraient alors 9 unités de retard sur Genk, 7 sur l'Union Saint-Gilloise et 5 sur l'Antwerp.

Une remontada encore possible ?

Les statistiques laissent croire qu'en cas de qualification pour les Play-Offs 1, La Gantoise peut encore rêver du titre. En 2011, le Standard avait débuté les Play-Offs à la 6e place et avaient terminé vice-champions. Cette année-là, les Rouches accusaient un retard de 8 points avant le début de ce mini-championnat.

En 2018, c'est encore le Standard qui avait failli réaliser le hold-up. Sous Ricardo Sa Pinto, il a fallu une main de Ruud Vormer non signalée pour priver les Liégeois du titre, eux qui comptaient 12 unités de retard sur les Blauw & Zwart quelques semaines plus tôt.

En 2021, Genk débute les Play-Offs à la 4e place avec 10 unités de retard sur Bruges et termine sa course... vice-champion, à égalité de points que le Club. Un fantastique bilan de 5 victoires et 1 partage avait presque permis aux Limbourgeois de faire la remontada.

Est-elle possible pour La Gantoise ? Il faudra premièrement valider son ticket pour y participer, et cela passera par une victoire ce samedi dans le choc de cette 32e journée. Si tout se passe bien lors des 3 derniers matchs, Hein Vanhaezebrouck pourra rêver.