"Le départ de Vincent Kompany est ma plus grande déception"

Peter Verbeke, ancien dirigeant du RSC Anderlecht, s'est exprimé sur le départ de Vincent Kompany à l'issue de la saison dernière.

Dans le podcast Insiders produit par le distributeur Eleven, Peter Verbeke, ancien directeur sportif, s'est exprimé en long et en large sur son passage chez les Mauves. Dans cette interview longue d'une heure, il explique les dessous du départ de Vincent Kompany la saison dernière, alors que l'équipe avait participé aux Play-offs 1 et avait rallié la finale de la Coupe de Belgique.

"Le départ de Vincent Kompany à Anderlecht est ma plus grande déception professionnelle. Cela me fait mal de constater que le plan que nous avions n'a pas fonctionné. Je sais que Wouter (Vandenhaute) s'en est pris plein la gu**le, mais j'en suis tout aussi responsable."

Le remplaçant de Kompany, Felice Mazzù, n'était pourtant pas dans les noms privilégiés par Verbeke. "Kompany avait une méthode de travail très moderne. Il est vrai que dans ma liste de candidats à la succession, j'avais quelques entraîneurs qui voulaient poursuivre avec la même la ligne de conduite que Kompany."

"Le choix final de Felice était quelque part compréhensible", ajoute Verbeke. "Il avait mis en place quelque chose d'excellent avec Union, et Felice allait travailler davantage sur la gestion des personnes. Avec le recul, Mazzù s'est avéré être un mauvais choix, et je dis cela avec le plus grand respect pour Felice. Disons simplement qu'il était très éloigné des principes d'une vision moderne du football. Mais vous ne devez pas oublier que c'est sous Mazzù que le club s'est à nouveau qualifié pour l'Europe."