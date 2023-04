Avec Eliot Matazo comme probable titulaire, Monaco doit revenir sur le podium

L'AS Monaco reste sur deux victoires importantes en championnat mais est toujours en quête de constance, selon Philippe Clément.

Fort de ses deux victoires contre Ajaccio et Strasbourg, l'AS Monaco est de retour à trois points du podium. Les Monégasques ont concédé trois buts contre les Alsaciens la semaine dernière (4-3) et ont paru fragiles. Sur la pelouse de Nantes, récemment qualifié pour la finale de la Coupe de France, c'est Eliot Matazo qui devrait remplacer l'incontournable Youssouph Fofana, suspendu.

"Pour gagner, il faudra premièrement bien défendre avant de conclure nos occasions" a confié le jeune milieu de terrain en conférence de presse, parfaitement conscient des lacunes défensives de ses couleurs. "Il faut être concentré sur chaque petit détail, cela commence dès l'entraînement."

Philippe Clément a d'ailleurs apprécié ce qu'il a vu cette semaine. "Je suis très content de ces dernières séances. Mais je veux voir aussi cette qualité pendant les matchs, on ne doit pas devenir les champions du monde de l'entraînement. Contre Strasbourg, il y a eu des bonnes périodes et d'autres moins. On doit être plus réguliers' a conclu l'entraîneur de l'ASM.