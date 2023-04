Marc Brys et OHL feront tout pour accrocher les PO

Après deux défaites consécutives, OHL a retrouvé le sourire ce samedi après-midi.

OHL a écrasé Malines (4-1) à Den Dreef et reste dans la course aux play-offs, avec trois points de retard sur Anderlecht et deux sur Charleroi, même s'il reste encore un et deux matches à disputer.

Marc Brys avait déclaré qu'il attendait une réaction de la part de ses joueurs : "Ce match était important pour nous. Nous avons dû travailler dur pour l'emporter, nous avons été capables d'apporter de la fraîcheur et du beau football. Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions, ce que nous n'avions plus réussi à faire depuis plusieurs semaines", confiait le coach louvaniste au micro de Sporza.

Malgré cela, Brys n'est pas des plus optimistes pour ce qui est de la course aux PO : "Tant que ce sera mathématiquement possible, nous ferons tout, mais ce sera difficile. C'est dommage que cela arrive si tard, même trop tard. Après tout, nous avions beaucoup d'absents et plusieurs départ lors du mercato."

Marc Brys a dû faire appel à ses jeunes en titularisant Sagrado (19 ans) et en faisant monter Idumbo (20 ans) en cours de match. Opération réussie.