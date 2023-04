Aron Dönnum : "Nous avons effectué le premier pas vers l'Europe"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège a pris la mesure de Genk (2-0) lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Genk dominait durant la première demi-heure de jeu, mais ne parvenait pas à concrétiser ses occasions. Le Standard de Liège éteignait les Limbourgeois en quelques minutes. Philip Zinckernagel ouvrait le score (33e), lorsque les visiteurs étaient à dix sur la pelouse et attendaient la montée au jeu de Sadick pour Cuesta (sorti sur blessure), avant de doubler la mise sur penalty six minutes plus tard (39e). Le score ne bougeait plus malgré plusieurs arrêts décisifs de Bodart.

"Je suis vraiment fier des gars aujourd'hui, nous avons réalisé une grosse prestation même si c'était plus compliqué en deuxième période", a confié d'emblée Aron Dönnum à l'issue de la rencontre. "Chaque joueur de l'équipe est important, mais Arnaud (Bodart) a été très bon ce week-end. Il a multiplié les arrêts décisifs, il a été brillant", a expliqué le Norvégien.

Le Standard a conforté sa sixième place au classement. Les Rouches sont quasiment assurés de disputer les Playoffs 2, il leur manque un petit point pour assurer mathématiquement leur place dans le top 8. De plus, le matricule 16 n'est qu'à trois longueurs du Club de Bruges et de La Gantoise. "Nous avons effectué le premier pas vers l'Europe, et tout le monde veut exécuter le second désormais pour pouvoir évoluer sur la scène européenne la saison prochaine. Le top 4 est-il encore possible ? Oui, mais nous voulons juste remporter les deux dernières rencontres. Il faut continuer de la sorte. Nous avons été très bons contre les cadors à la maison et à l'Union en déplacement, ce qui n'avait pas été le cas la saison dernière", a conclu Dönnum.