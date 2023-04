Après Anderlecht, Westerlo veut aussi jouer un sale tour au Club de Bruges

Après le match nul face au Sporting d'Anderlecht ce dimanche (0-0), Westerlo veut continuer sa marche vers l'avant. L'équipe de Jonas De Roeck se voit bien aller titiller le Club de Bruges.

Sans doute, personne à Westerlo ne pensait à une telle saison pour le retour en Pro League. Pourtant, à deux journées de la fin de la phase classique, le club est 7e, encore en lice pour les Europe Play-offs.

Une victoire lors de la prochaine journée, face au Club de Bruges (samedi), assurerait ainsi presque à Westerlo sa place dans le top 8. Jonas De Roeck, le coach de Westerlo, compte évidemment pas s'en priver.

"Nous avons la situation en main et c'est fantastique pour un club comme Westerlo", a déclaré De Roeck au Nieuwsblad. "En prenant des points contre le Club de Bruges, nous nous rapprocherons de notre objectif. Et c'est possible."

Après avoir mis Anderlecht dans de beaux draps, Westerlo pourrait encore plus écarter Bruges du top 4. "Des clubs comme Anderlecht et le Club de Bruges nous conviennent", a lancé De Roeck. "Et vous vous dites que Westerlo ne le mériterait pas ? Je suis persuadé que (la présence de) Westerlo peut être une valeur ajoutée pour les Europe Play-offs."