La libération, enfin, pour cet ancien Anderlechtois : "On avait beaucoup parlé de moi ces dernières semaines..."

Enfin. Après près d'un an sans marquer en championnat des Pays-Bas, Michel Vlap (25 ans, FC Twente) a retrouvé le chemin des filets.

En effet, on a pas mal parlé de Michel Vlap aux Pays-Bas. Le joueur, passé par Anderlecht entre 2019 et 2022, était, aussi de son propre aveu, dans une grande crise de confiance et ne parvenait plus à marquer.

Mais ce week-end, alors que cela allait bientôt faire un an an qu'il n'avait plus fait trembler les filets (cela remontait au 22 avril 2022), le Néerlandais a marqué lors de la belle victoire de Twente face à Cambuur (4-0).

"Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de moi", a alors réagi Vlap au micro d'ESPN NL. "En tant que footballeur, c'était incroyablement frustrant. Mais il faut continuer à se battre. C'est ce que j'ai fait, lors d'un bel après-midi de football."

"Je pense que les gens dans les tribunes étaient également très heureux (pour moi). Cela montre aussi la sympathie des gens d'ici", a continué Vlap au micro de NOS.