Vincent Kompany réagit à la rumeur Tottenham

Vince The Prince fait de l'excellent travail à Burnley. De quoi attirer les convoitises de la Premier League dès sa première saison.

Quelques jours après avoir assuré la montée de Burnley en Premier League, Vincent Kompany continue de faire couler beaucoup d'encre Outre-manche. Depuis quelques heures, c'est la rumeur l'envoyant à Tottenham pour remplacer Antonio Conte qui alimente les conversations.

Confronté à cette éventualité en conférence de presse, Kompany a confirmé qu'il se sentait bien là à Burnley : "Je ne m'épencherai pas dans des déclarations sur mon futur. Je suis focalisé sur le match contre Reading et les suivants. Comme je le dis depuis mes tous premiers jours ici, je suis venu pour les gens qui composent ce club et je suis très heureux de ma décision. C'est un endroit très agréable pour travailler, avec des infrastructures et du talent dans l'équipe".