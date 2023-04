📷 Le coefficient belge s'apprête à battre un ultime record historique, l'Union... 9e équipe en 2022-2023

Le Sporting d'Anderlecht s'est imposé contre l'AZ Alkmaar, La Gantoise et l'Union Saint-Gilloise ont partagé contre West-Ham et le Bayer Leverkusen. Un 5/9 qui confirme encore un petit peu plus la grande saison européenne des clubs belges.

Les clubs belges n’arrêtent plus de gonfler le coefficient UEFA et de nous faire vivre la plus belle campagne européenne depuis très longtemps. Ce jeudi encore, nos représentants sont restés invaincus en enregistrant une victoire (+0.400) et deux partages (+0.200 par partage).

Ces performances permettent à la Belgique de creuser encore un petit peu plus l’écart sur l’Écosse et l’Autriche, qui ne comptent plus de représentant européen. La Belgique, bien installée à la 8e place, compte désormais un bilan sur les cinq dernières saisons de 42.200 points.

Coef après cette nouvelle soirée magnifique đŸ’„



6 đŸ‡łđŸ‡± 59.300 (2/5, +0.400)

7 đŸ‡”đŸ‡č 55.882 (2/6)

8 🇧đŸ‡Ș 42.200 (3/5, +0.800)

9 đŸŽó §ó ąó łó Łó Žó ż 36.400 (0/5)

10 🇩đŸ‡č 34.000 (0/5)

11 đŸ‡·đŸ‡ž 32.375 (0/4)

12 đŸ‡čđŸ‡· 32.100 (0/5)

13 🇹🇭 30.425 (1/5, +0.250)



La semaine prochaine peut nous rapporter jusqu'à 2.800! đŸ€Ż pic.twitter.com/TRXATc1KyF April 13, 2023

Sur cinq saisons, le record historique de la Belgique est placé à 42.400 points (2012-2017). Il suffit donc d’un nouveau match nul, voire de trois défaites si Anderlecht se qualifie, pour battre le record historique du pays.

Grâce à ses grandes performances en Europa League, l’Union Saint-Gilloise occupe déjà la 82e place du classement UEFA, la… 9e place sur la saison 2022-2023. Dans le classement des cinq dernières saisons, Anderlecht est de retour dans le top 100 (89e), une petite position derrière… le Racing Genk.