🎥 Le Bayern surpris, Dortmund gaspille, Arne Engels encaisse le but de la saison signé Timo Werner

Place à la 28e journée de Bundesliga avec quatre rencontres au menu de l'aprÚs-midi.

Stuttgart - Dortmund

Sans Belge sur la feuille de match, le Borussia ouvrait le score grâce à Haller (28e) suivi par Malen (33e). Coulibaly (77e) réduisait le score avant que Vagnoman (84e) n'égalise. Mais Reyna surgissait dans les arrêts de jeu pensant offrir une précieuse victoire au Borussia. Mais c'était sans compter sur Silas, qui égalisait à la 97e minute de jeu. Nul spectaculaire et Dortmund manque une occasion en or de revenir à hauteur du Bayern.

Bayern - Hoffenheim

Mauvaise opération du Bayern dans la course au titre. Pavard (17e) ouvrait le score pour les Bavarois, mais ceux-ci étaient surpris en fin de partie par Kramarić (71e) qui égalisait et fixait le score final.

RB Leipzig - Augsburg

Arne Engels (titulaire) et Augsburg ouvraient le score via Maier (5e) avant que le RB ne retourne la partie suite aux buts de Kampl (10e) et Timo Werner (32e et 35e) qui s'illustrait avec un but somptueux. Vargas (82e) relançait les visiteurs dans la course à l'égalisation

Cologne - Mainz

Ajorque (7', 0-1), Ljubičić (51', 1-1)