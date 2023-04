Jérémy Doku prévient : "Ce n'est pas fini, il reste sept matchs"

Le Belge a été l'homme du match Rennes-Reims (3-0) avec un joli doublé planté en moins de 20 minutes (9e et 19e).

Jérémy Doku a brillé au Roazhon Park lors de la large victoire de Rennes face à Reims. Après une période un peu compliquée, l'ancien Anderlechtois revient sur le devant de la scène avec deux buts. Avec ces deux réalisations, il porte son compteur buts à 3 en Ligue 1 cette saison, alors qu’il n’avait jusqu’à présent marqué que le 26 février dernier.

"J'ai eu des blessures, mais cela fait partie du foot. Même à mon jeune âge. Cela me rend plus fort, mentalement aussi. J'essaye toujours de revenir le plus vite possible et je suis content d'être dans l'équipe, de marquer des buts pour aider mes coéquipiers. (…) Ce n'est pas fini, il reste sept matchs, je vais essayer de rester en forme pour continuer à marquer", a expliqué le Belge sur Prime Video.