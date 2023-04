🎥 Yannick Carrasco encore décisif avec l'Atletico

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Yannick Carrasco. Et pour l'Atletico, qui se rapproche un peu plus de la deuxième place du Real en Liga.

Privé de Coupe d'Europe et de Coupe d'Espagne depuis un moment, l'Atletico n'a plus que le championnat à se mettre sous la dent et les Colchoneros ne lâchent plus grand-chose en Liga. Nouvelle illustration ce dimanche, avec la victoire conquise par les hommes de Diego Simeone contre Almeria (2-1). Une victoire qui porte la griffe d'Antoine Griezmann, puisque le Français a planté les deux buts de l'Alteti. Mais aussi celle de Yannick Carrasco qui a donné le corner à la base de l'ouverture du score et distillé l'assist sur le but de la victoire. Sept à la suite pour l'Atletico Entre ces deux buts, tous les deux inscrits en première période, Almeria, avait égalisé suite à un autobut de José Maria Gimenez. Deux autres Belges ont participé à cette rencontre: Axel Witsel, qui était titulaire et Largie Ramazani, qui est monté au jeu à la 68e minute. C'est la septième victoire consécutive des Colchoneros en Liga et elle permet à l'Atletico de revenir à deux petits points de la deuxième place du Real et à 13 points du Barça. ūüö®ūüö®| GOAL : Griezmann with a Brace!! , Atletico Madrid 2 - 1 Almeria pic.twitter.com/LbpxpRXHk7 — Ronaldayo1217 (@Ronaldhaywhy) April 16, 2023