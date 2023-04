Van Bommel a été surpris par Courtrai : "Nous ne nous attendions pas à cela"

Face à un KV Courtrai qui n'avait plus rien à gagner ou à perdre, l'Antwerp a eu du fil à retordre dimanche soir. Le Great Old s'est tout de même imposé 1-0 grâce à un but de Muja.

Courtrai a joué avec 3 défenseurs pendant presque toute la saison, mais Storck a changé son système de jeu à l'Antwerp avec un 4-3-3. "Nous ne nous attendions pas à cela", a admis Van Bommel lors de la conférence de presse. Mais même face à quatre défenseurs, l'Antwerp a enchaîné les occasions. "C'est incroyable que nous soyons bloqués à 0-0 à la mi-temps. Cela reste un match trop long parce que nous ne l'avons pas terminé nous-mêmes", analysait Mark Van Bommel. "Nous nous sommes créé suffisamment d'occasions, mais comme nous pressions beaucoup, le ballon montait et descendait sur le terrain. Nous devons certainement mieux contrôler cela", a-t-il déclaré à l'intention de ses joueurs. "Au début de la saison, le ballon rentrait plus vite, mais nous nous sommes créé moins d'occasions. Aujourd'hui, il est parfois un peu plus difficile de marquer, mais nous sommes extrêmement dangereux devant le but. Nous nous améliorons de semaine en semaine. Actuellement, nous formons une équipe très équilibrée et c'est un plaisir de travailler avec elle", déclare-t-il en faisant l'éloge de son groupe de joueurs. Des compliments pour Courtrai Courtrai a assuré le maintien deux journées avant la fin, ce qui a surpris l'entraîneur anversois. "C'est étonnant qu'ils soient si bas dans le classement. Ils ont beaucoup de qualités individuelles et sont tout simplement une bonne équipe."