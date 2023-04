Sven Kums se réjouit : "Cela n'arrive pas souvent"

Ce jeudi soir, La Gantoise jouera jeudi soir (21h) contre West Ham United en quart de finale de la Conference League dans un stade à guichets fermés.

Sven Kums se réjouit déjà de jouer devant 60 000 spectateurs. La Gantoise a déjà joué contre Tottenham à Wembley il y a six ans, mais le médian n'était pas là. "J'ai de bons souvenirs de certains déplacements", a déclaré Kums en riant au site officiel. "Faisons en sorte que ce soit un bon souvenir footballistique maintenant. Une demi-finale signifierait beaucoup pour nous, le club et les supporters. Depuis le début de la compétition, nous voulions aller le plus loin possible. Nous sommes maintenant en quarts de finale, mais nous voulons aller plus loin", a prévenu le médian.

L'ambiance londonienne n'y est certainement pas pour rien. "C'est fantastique de pouvoir jouer devant un stade à guichets fermés. Ce n'est pas souvent que l'on a l'occasion de jouer devant un tel public. Ce sera spécial. Si nous donnons tous le meilleur de nous-mêmes, beaucoup de choses sont possibles."

Lors du match aller, La Gantoise avait partagé l'enjeu face à West Ham (1-1).