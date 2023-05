Boniface supporter d'Anderlecht ? Oui, à une seule condition

Victor Boniface fait des merveilles à l'Union. L'attaquant participe aux Play-Offs des Champions avec le club bruxellois.

Dans une interview accordée à Het Nieuwsblad, Boniface a plaisanté sur l'autre club bruxellois : Anderlecht. "En fait, je me suis surtout inspiré de Neymar. Alors Barcelone... Non, donnez-moi le PSG maintenant. Et si Neymar venait à Anderlecht, je soutiendrais Anderlecht. Je plaisante".

Boniface est déjà ambitieux avec l'Union. "Vous savez où je m'assiérai si nous devenons champions ? Dans un de ces coins. Et je n'en sortirai pas. Je regarderai tout le monde et je profiterai du moment. La dernière fois que j'ai gagné un titre (avec Bodo Glimt, ndlr), j'ai fêté ça... 'Ça m'a bousillé la jambe'".