"Je ne voulais pas parler à Jan Vertonghen, ni le voir"

En 2019, Jan Vertonghen et Tottenham éliminaient l'Ajax Amsterdam de Daley Blind. Deux anciens équipiers, mais ce jour-là, le Néerlandais n'a pas adressé la parole au Belge.

Le scénario de la demi-finale retour, il faut dire, avait de quoi laisser amer : un triplé de Lucas Moura en seconde période avait envoyé Tottenham en finale de la Champions League alors que l'Ajax était aux commandes. Daley Blind était effondré, et n'a pas souhaité parler avec son ancien équipier Jan Vertonghen au coup de sifflet final.

"Nous ne nous sommes pas parlés à l'issue du match. Et je ne voulais pas non plus le voir. Ce n'était pas spécialement contre Jan", déclare Blind. "La déception était si grande. Ca restera une plaie ouverte, car on se voyait vraiment gagner la Champions League". Compréhensible...