Noa Lang va devoir choisir entre deux géants d'Italie

Si les offres affluaient il y a un an, la somme de 30M€ réclamée par le Club en a refroidi plus d'un. Après avoir baissé son prix, Bruges pourrait voir l'AC Milan et la Juventus se disputer le Néerlandais.

Dans une période creuse en début de saison après son transfert avorté, Noa Lang semble progressivement retrouver la plénitude de son jeu. Au début des Play-Offs et à l’aube du mercato estival, le timing n’a pas été choisi par hasard. Déjà sur le départ il y a douze mois, l’international néerlandais était finalement resté en Venise du Nord à cause de la somme demandée par les Blauw & Zwart : 30 millions d’euros. Si les Brugeois voudraient maintenant en récupérer 20, aucun club ne semble enclin à en proposer plus de 15. Selon Fichajes, la plupart des prétendants ont quitté le portillon de Noa Lang sauf deux géants d’Italie : l’AC Milan et la Juventus. La Vieille Dame, qui sort d’une période difficile, cherche à recruter pour retrouver les sommets. Son rôle serait cependant plus précis à Milan, où un trou sera laissé par le retour de prêt de Brahim Diaz au Real Madrid. Toujours selon le média espagnol, le choix reviendrait désormais au joueur qui ne doit cependant pas trop tarder, car les deux écuries italiennes pourraient changer de cible si la situation ne se décante pas plus rapidement.