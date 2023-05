Anderlecht et le Standard se l'arrachent, mais qui est Romaine Mundle, grand talent de Tottenham ?

Cet été, le grand talent anglais Romaine Mundle sera libre de tout contrat, et cela n'a pas échappé aux clubs belges. Le Standard et Anderlecht sont sur le coup, mais quel est le profil de ce joueur ?

Il va de soi que nous ne vous présentons pas en long et en large tout joueur cité dans tel ou tel club belge lors du mercato. Anderlecht, le Standard, Genk ou encore Bruges ont des listes très vastes et s'il est intéressant de nommer qui y figure par souci de complétude, ce ne sont que des pistes, parfois vagues.

Mais quand c'est Fabrizio Romano qui cite nommément Anderlecht et le Standard comme destinations plausibles de Romaine Lee Mundle (20 ans), grand talent de Tottenham, cela vaut la peine qu'on s'y attarde. Vous ne vous asseyez pas sur le banc en Premier League si vous n'avez pas un petit quelque chose en plus.

Tottenham ne laisse pas sa chance aux jeunes

Ni Antonio Conte ni ses successeurs n'ont cependant offert de temps de jeu à Mundle, et c'est l'une des raison pour lesquelles il est désormais proche d'être libre : les jeunes de l'académie de Tottenham ne reçoivent pas leur chance en équipe A.

C'est la raison pour laquelle, après une offre émise il y a quelques mois, Romaine Mundle aurait décidé de ne pas prolonger chez les Spurs. Son profil peut intéresser de nombreux clubs : Mundle a disputé autant de matchs à gauche qu'à droite, en tant qu'ailier comme en tant que back. Avec 8 buts et 5 assists, il présente même des statistiques intéressantes cette saison en U23.

C'est exactement ce que le Standard, mais aussi Anderlecht recherchent. Francis Amuzu devrait quitter le RSCA cet été, et Mundle peut le remplacer à gauche ; mais un ailier polyvalent pourrait amener de la concurrence à droite également, où elle est bien trop faible. Mundle aurait du temps de jeu, et même une place de titulaire à saisir, et c'est ce qu'il veut.

Du côté du Sporting, cela colle également à 100% à la politique de Jesper Fredberg : buy low, sell high. En l'occurrence, attirer gratuitement un potentiel international anglais en équipes de jeunes. Les Anglais se vendent cher, on le sait. Et la Premier League tient Romaine Mundle à l'oeil...

Tottenham Hotspur & England Wonderkid | THFC" width="320">