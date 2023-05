Le choix difficile de Jan Vertonghen

Le système des play-offs a été difficile à avaler pour Jan Vertonghen. Le défenseur des Diables est en vacances et il ne sait pas trop ce qu'il va faire dans les prochains jours.

Le Diable Rouge l'a rappelé dans Football is Life, un podcast animé par Daley Blind et Siem de Jong. "Le système belge de play-offs est tellement bien construit qu'il y a six équipes qui ont des vacances maintenant. Nous avons raté les huit premiers et nous sommes envoyés en vacances, si nous ne sommes pas relégués. C'est trop ridicule pour être décrit."

Ce n'est pas la première fois que Vertonghen fait passer ce message. "Cela ne tient pas la route. Nous avons fait une mauvaise prestation avec notre équipe, je dois le souligner. La deuxième et la troisième semaine de juin, les internationaux doivent encore jouer des matches internationaux.

Vertonghen a lui aussi été rappelé à l'ordre. Quelqu'un du staff médical belge m'a appelé et m'a dit : "Jan, tu as maintenant 54 jours de vacances. Je me suis dit : "Quoi, tu n'es pas sérieux !". Ensuite, c'est la réflexion : dois-je prendre des vacances, dois-je m'entraîner individuellement, dois-je faire de la musculation ? Il y a tellement de choses qui passent par la tête".

Et qu'en est-il après cette période ? "La semaine suivant la pause internationale, je peux rejoindre Anderlecht pour la préparation. Si l'on considère les choses sous cet angle, ces matches avec l'équipe nationale ne sont que des matches de préparation. Je reviendrai en effet de vacances à ce moment-là. Je m'assurerai que je suis en forme et que je me suis entraîné en groupe. Mais c'est vraiment une expérience."