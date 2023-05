Hors de question de terminer la saison en roue libre du côté du RFC Liège : "C'est de bon augure pour la suite"

Ce dimanche après-midi, le RFC Liege a pris la mesure de Thes Sport (3-1) lors de la 36ème journée de Nationale 1.

Après avoir assuré sa montée en Challenger Pro League le week-end dernier du côté de Tirlemont, le RFC Liège a pris la mesure de Thes Sport grâce à un joli triplé de Jérémy Perbet (1e, 35e et 78e). "Nous avons fait une belle rencontre, nous sommes forcément bien rentrés dans le match avec cette ouverture du score très rapide. Cependant, il y a eu un relâchement après dix minutes de jeu et nous avons laissé notre adversaire revenir dans la partie avec cette égalisation", a confié Gaëtan Englebert à l'issue de la rencontre. "En seconde période, nous avons bien contrôlé la rencontre et nous pouvons être satisfaits après cette victoire. Jérémy (Perbet) a été redoutable aujourd'hui, mais pas seulement devant le but", a souligné le T1 des Liégeois.

"Les joueurs doivent être prêts le jour J"

Hors de question de terminer la saison en roue libre du côté de Rocourt. Les Sang et Marine visent le titre de Nationale 1 même si ils sont à deux longueurs du leader le Patro Eisden. "C'est normal d'avoir un peu de relâchement la semaine, mais les joueurs doivent être prêts le jour du match. Cela a été le cas, nous ne pouvons rien leur reprocher. Il faut être capable de le faire et c'est de bon augure pour la suite", a conclu Englebert.