La déclaration choquante de Marc Overmars

Le manager sportif de l'Antwerp, Marc Overmars, avait été victime d'une crise cardiaque il y a quelques semaines. Depuis, son état de santé est toujours préoccupant.

Dans un entretien avec Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws, il s'exprime sur l'incident : "C'est difficile. Je dois chercher de l'air quand je parle beaucoup. Et rester concentré demande de l'énergie. Mon cœur est mort à 45 %, alors je n'ai pas besoin d'expliquer les conséquences", déclare Overmars avec fermeté.

Son cœur a donc subi des dommages irréparables. Grâce à des conseils, il essaie d'améliorer un peu la situation, mais ce n'est pas facile : "Quand on me demande comment je vais, je réponds souvent : se casser une jambe, on peut s'en sortir. Je me suis déchiré quatre fois le genou, les ligaments croisés, le cartilage... mais c'est une autre blessure. Je dois bien répartir mes forces dans mon travail.

L'une des modifications apportées à sa méthode de travail est qu'Overmars divise son travail beaucoup plus qu'avant son infarctus. "J'ai beaucoup d'aide de la part du directeur général Sven Jaecques et nous travaillons également bien avec le chef des recruteurs (Joachim Vercaigne)", explique le Néerlandais de 50 ans.

Ce dont il est conscient, c'est que sa carrière a été considérablement écourtée par l'incident. Il ne se voit pas travailler dix ans de plus : "Je me suis déjà rendu compte que je prendrai ma retraite à cause de cet incident. Mais c'est la vie. Tout le monde a des mauvaises périodes dans la vie".