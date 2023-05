Le PDG de l'Antwerp réclame des sanctions après les menaces à l'encontre d'Alderweireld

Toby Alderweireld, le capitaine de l'Antwerp, a récemment été visé par des menaces à l'encontre de sa fille. Sven Jaecques, le PDG du club, a réagi à cela, dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws.

"Nous avons immédiatement contacté Toby hier soir (dimanche) et lui avons demandé de publier cette déclaration sur les médias sociaux", a déclaré Jaecques. "C'est un phénomène qui doit être stoppé, nous devons maintenir le débat en vie. Beaucoup d'autres joueurs et entraîneurs ont déjà vécu la même chose que Toby."

Le PDG de l'Antwerp espère que l'auteur de ce message sera justement sanctionné, ce qui semble compliqué au regard des cirocnstances et de la facilité que représente l'anonymat sur le web. "Les personnes qui agissent de la sorte doivent être punies. Mais quand il s'agit d'un compte qui a été créé hier et supprimé aujourd'hui, ce n'est pas facile."

Jaecques a ajouté que le club allait approfondir l'incident avec Alderweireld, et espère que son joueur va pouvoir pleinement se concentrer sur le sportif. "Il est important que Toby se sente en sécurité avec sa famille, mais revenir là-dessus tous les jours de la semaine ne semble pas être une bonne idée non plus. Des gens comme ça ne méritent pas non plus trop d'attention", a conclu le dirigeant anversois.