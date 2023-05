Un Anderlechtois et un Unioniste parmi les meilleurs buteurs des équipes U23

Mis à part quelques tours finaux dans les divisions inférieures, toutes les séries belges sont terminées, à l'exception de la Jupiler Pro League. L'heure de faire le point sur les meilleurs buteurs des équipes espoirs, qui ont vécu leur première saison dans le monde adulte.

C'était la grande révolution de monde professionnel en Belgique. Depuis cette saison, les équipes espoirs ont pris part aux championnats adultes afin de favoriser leur progression et leur adaptation à ce jeu beaucoup plus rapide et physique.

Les espoirs de Bruges, d'Anderlecht, du Standard et de Genk ont été versés en Challenger Pro League, tandis que ceux de Charleroi, de l'Antwerp, d'OHL et de Gand ont disputé la Nationale 1. Enfin, les U23 du Cercle, de Zulte, de l'Union, de Seraing, de Malines et du Beerschot ont évolué en D2 amateurs.

Bien que ces niveaux ne soient évidemment pas équivalents et qu'il est difficile de donner un comparatif exact, voici le classement des meilleurs buteurs dans les championnats seniors cette saison. Youssuf Sylla (Zulte) est le joueur le plus prolifique avec 22 buts, devant Cristian Makate (Union) et Lucas Stassin (Anderlecht). Les deux jeunes Bruxellois ont d'ailleurs disputé quelques rencontres avec les A. Le jeune attaquant de l'Essevee avait reçu quelques chances en équipe première sous les ordres de Francky Dury avant d'exploser avec les espoirs cette saison.