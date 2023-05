L'étranger ou Anderlecht ? Wouter Vandenhaute fait tout pour prolonger un pion essentiel !

Des questions ont été soulevées sur l'avenir de Robin Veldman à Anderlecht. Le Néerlandais a été l'assistant de Brian Riemer ces derniers mois, mais il existe des rumeurs concernant un départ et un intérêt de l'Ajax.

Robin Veldman est dans une situation délicate. Le Néerlandais veut rester à Anderlecht la saison prochaine et à Neerpede, la direction est convaincue par le coach de 37 ans. Intérimaire durant 6 rencontres entre le 24 octobre et le 1er décembre 2022, Robin Veldman pourrait progressivement évoluer vers un siège de T1. Cependant, Jesper Fredberg souhaite travailler avec Brian Riemer sur le long terme.

Wouter Vandenhaute veut vraiment garder Veldman, avec lequel il s'entend particulièrement bien. Cependant, en tant que président non-exécutif, il a confié tout le pouvoir décisionnel à Jesper Fredberg. Le Danois, qui veut s'entourer de personnes qu'il a déjà côtoyé et avec lesquelles il a déjà travaillé, ne compte donc pas réellement sur Robin Veldman.

De plus, il semble probable que Guillaume Gillet quitte le RSCA Futures cet été. Une place d'entraîneur des U23 redeviendrait donc disponible, Robin Veldman retrouverait alors sa position de lien entre les A et les espoirs. Mais voilà, l'Ajax aurait fait du néerlandais une priorité et la décision reviendrait entièrement à l'ancien adjoint de Trond Sollied et Ron Jans à Heerenveen.

Cèdera-t-il à la proposition de l'Ajax, en recevra-t-il une autre ? Robin Veldman va-t-il privilégier la continuité et sera-t-il intéressé par la reconstruction du RSCA Futures ? Sous ses ordres, les jeunes Mauves avaient connu un début de saison merveilleux, avant de progressivement s'écrouler.