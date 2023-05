Tottenham prend enfin une décision

Arne Slot demeure un sérieux prétendant au poste d'entraîneur de Tottenham Hotspur. C'est ce qu'a rapporté David Ornstein, journaliste pour The Athletic, lors d'un podcast avec Rio Ferdinand. Toutefois, la décision ne sera pas prise avant la fin de la saison en cours.

"Arne Slot est le candidat le plus sérieux et Tottenham souhaite l'avoir au club", a expliqué Ornstein. "Bien sûr, Feyenoord aimerait le conserver et lui a proposé un nouveau contrat. Cependant, ce contrat est relativement modeste par rapport aux montants offerts en Angleterre. Slot se demandera combien d'opportunités se présenteront à lui en Premier League".

Ornstein a également soulevé des interrogations sur l'avenir de Slot au Feyenoord. "Nous ne savons pas non plus s'ils connaîtront du succès, car le PSV et l'Ajax reviendront plus forts. Slot est clairement un excellent candidat pour les Spurs et de nombreuses personnes dans le monde du football pensent qu'il obtiendra le poste. Pour le moment, Slot n'a pas encore commenté son avenir avec les Rotterdammers".

Sky Sports a également révélé que Feyenoord commençait à s'inquiéter de plus en plus concernant Slot. Selon le média anglais, le Néerlandais serait véritablement le premier choix à Londres et il devient de plus en plus difficile de le retenir à Rotterdam.