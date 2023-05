🎥 Va-t-il retrouver les Diables ? Christian Benteke encore buteur

Christian Benteke est en forme de l'autre cÎté de l'Atlantique. Le buteur belge a inscrit son 6e but de la saison la nuit passée.

Et si la surprise de la sélection de Domenico Tedesco s'appelait Christian Benteke ? Il y a peu de chances, car le sélectionneur des Diables a déjà prouvé qu'il ne se laissait pas convaincre facilement, ayant déjà écarté Michy Batshuayi de ses plans en mars dernier.

Mais Benteke, au moins, peut se dire qu'il fait tout pour qu'on se rappelle de lui. L'ancien de Liverpool a profité d'une grossière erreur du gardien pour inscrire son 6e but pour DC United cette saison, assorti qui plus est d'un assist.

DC United a battu Los Angeles 3-0 la nuit passée. Benteke n'a plus été appelé avec les Diables Rouges depuis mars 2022 et les amicaux internationaux face à l'Irlande et le Burkina Faso.