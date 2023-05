L'un des chouchous du Parc Astrid prolonge jusqu'en 2026 à Anderlecht

Bonne nouvelle pour le jeune Théo Leoni, pur produit de Neerpede. Après avoir goûté à ses premières minutes en A cette saison, il prolonge au RSC Anderlecht.

Le doute planait quant à l'avenir à court terme de Théo Leoni (23 ans) : intégré au noyau A cette saison, le capitaine du RSCA Futures (et des Espoirs avant cela) a au final eu peu de temps de jeu, et n'avait plus qu'un an de contrat.

Un départ était possible pour le milieu de terrain, qui semblait progressivement devenir trop "grand" pour les U23 et a besoin de temps de jeu en équipe première. Mais Anderlecht a décidé de récompenser sa fidélité (Leoni est à Neerpede depuis 10 ans) : Théo Leoni prolonge jusqu'en 2026 et sera intégré au groupe A la saison prochaine.