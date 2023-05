(Officiel) Déjà un nouveau renfort au RFC Liège

Promu en Challenger Pro League, le RFC Liège commence les grandes manœuvres sur le mercato. Ce mardi, c'est l'ailier gauche Alessio Cascio qui s'est engagé avec les Sang et Marine.

Cascio, 28 ans, était en fin de contrat du côté de Visé. Il est le deuxième renfort du RFC Liège, après Jérémie Lioka Lima.

"Le club avait fait du recrutement de cet attaquant pouvant aussi évoluer comme médian offensif une de ses priorités en vue de sa 1ère saison en Challenger Pro League", explique le communiqué.

"J’ai reçu plusieurs propositions, même meilleures financièrement, mais mon choix s’est résolument porté sur le RFCL : j’ai confiance en Gaëtan Englebert, le RFCL est un club important pour le football belge et ses supporters sont les meilleurs et les plus fidèles de la région", a déclaré l'ancien jeune de Genk, également passé par Seraing.