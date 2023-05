Hein Vanhaezebrouck demande, depuis plusieurs semaines, un apport financier pour renforcer l'équipe la saison prochaine. Le but ? Garder le club à un très bon niveau et atteindre le top 6 la saison prochaine.

Hein Vanhaezebrouck a exprimé à plusieurs reprises cette saison son inquiétude au KAA Gent. Il demande de nouveaux investissements et critique ouvertement le conseil d'administration. Dans une interview accordée à Sporza, il explique clairement les raisons de ses préoccupations.

"Je ne suis pas un novice. Cela fait sept ans que je suis ici", déclare Vanhaezebrouck. "Je ne suis plus un simple spectateur. Je suis engagé et impliqué dans ce club et ses supporters. Je veux que ce club reste à son niveau et qu'il progresse encore. C'est pourquoi je pousse. Si je sens que les choses ne progressent pas..."

Ces déclarations mettent souvent le président Ivan De Witte et le directeur général Michel Louwagie dans une position délicate. "J'ai encore un an de contrat. Si le problème vient de moi... Pour moi, le club est la chose la plus importante", conclut-il.

Quant à La Gantoise, le club est déjà assuré d'une place en Europe. Ce sera la neuvième saison consécutive en compétition européenne.