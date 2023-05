🎥 Soirée contrastée pour Dante Vanzeir !

Deux matches après son retour, l'incident raciste semble déjà complètement oublié par Dante Vanzeir (25 ans) et son équipe, les New York Red Bulls.

Dante Vanzeir a inscrit un but décisif à la 92e minute contre Cincinnati en huitième de finale de la MLS Cup puisque le Belge a arraché la prolongation grâce à une très belle volée. Il a fallu une séance de tirs au but pour départager les deux équipes. Vanzeir, habituellement fiable sur cet exercice, était le premier joueur de l'équipe locale à se présenter au point de penalty, mais l'ancien Unioniste a loupé son tir.

Un raté malheureux, d'autant plus que c'est le seul joueur qui a manqué son essai durant la séance décisive de tirs au but. Les New York Red Bulls prennent la porte en MLS Cup.