Le prodige belge Mika Godts figure déjà parmi les U18 les mieux cotés du monde !

Le nom de Mika Godts a fait bien plus de vagues cette saison aux Pays-Bas que les plus optimistes le pensaient. Parti de Genk en claquant la porte, le surdoué a réussi son pari.

Et si le futur du football belge s'appelait Mika Godts ? À 17 ans, le prodige de l'Ajax Amsterdam a déjà cumulé trois montées au jeu, et délivré son premier assist le week-end dernier 7 minutes après sa montée, d'une reprise très inspirée.

Depuis sa signature polémique à l'Ajax Amsterdam, Godts a enchaîné les gestes de classe en équipe réserve, inscrivant 3 buts en D2 néerlandaise. Mais c'était son premier moment de brillance avec l'équipe A.

L'un des U18 les plus cotés du monde

Du côté de l'Ajax, on est certain de tenir une pépite, qui pourrait bien obtenir de plus en plus de temps de jeu la saison prochaine. Sa valeur marchande n'a pas encore été réévaluée par Transfermarkt depuis octobre et figure actuellement à 800.000 euros ; une chose est sûre, il dépassera (et largement) le million d'ici peu. Football Transfers le place déjà à 1,9 million, 12e U18 le plus cher du monde.

© photonews

Le problème de Godts n'a cependant jamais été le talent, mais la patience et le fait de garder la tête sur les épaules. Rappelons qu'il avait quitté Anderlecht en 2020, ne sentant pas la confiance de Neerpede. Il a cette fois opté pour des débuts à l'Ajax plutôt qu'à Genk, et pour le moment, tout va bien.

Les choses pourraient aller très vite pour Mika Godts, qui peut devenir l'une des sensations des saisons futures. Les Diables Rouges l'attendent à moyen terme. Une seule chose est sûre : il ne disputera pas déjà l'Euro U21 dans un mois, Jacky Mathijssen ayant prévenu qu'il ne déforcerait pas les U19 qui ont des matchs importants à disputer.