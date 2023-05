Quand un joueur de l'Union est conseillé...à l'Antwerp

Ce dimanche, l'Antwerp accueille l'Union Saint-Gilloise dans le cadre d'une rencontre qui pourrait décider du titre de champion de Belgique. Patrick Goots, légende du club anversois, est impressionné par un Unioniste.

Dans les colonnes de Gazet van Antwerpen, l'ancien attaquant Patrick Goots a préfacé la rencontre de ce dimanche entre l'Antwerp et l'Union.

L'occasion aussi pour lui de conseiller son club de coeur...en attirant l'attention sur Loic Lapoussin, latéral gauche de l'Union (4 buts et 10 assists cette saison).

"Étant anversois, je me renseignerais sur lui cet été et tenterais de l'intégrer", a déclaré Goots. "Parce que Loïc Lapoussin est un très bon footballeur. Il allie la technique à une grande capacité de course et à un bon jeu de position. On ne le voit pas non plus botter en touche à tout bout de champ."

"Jelle Bataille a déjà bien débuté à gauche cette saison et Sam Vines a beaucoup progressé par rapport à la saison dernière, mais ce Lapoussin serait un renfort ciblé pour l'Antwerp. Il a pourtant 27 ans et a même joué un an à Virton avant d'être promu à l'Union. Son explosion est un peu tardive."

Lapoussin et l'Union apprécieront le clin d'oeil...