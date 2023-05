Choc au programme ce dimanche après-midi (13h30) lors de la cinquième journée des Playoffs 1 avec la rencontre opposant l'Antwerp à l'Union Saint-Gilloise.

L'Antwerp a rendez-vous avec l'histoire ce dimanche ce dimanche lors de la réception de l'Union Saint-Gilloise. En cas de victoire, les troupes de Mark van Bommel seront assurées de remporter le titre de champion de Belgique. Les supporters et la ville d'Anvers ont bien compris que quelque chose d'historique est sur le point de se passer. "Toutes les maisons anversoises sont décorées en rouge et blanc et ces couleurs seront omniprésentes dans le stade ce dimanche. Sans oublier tous les drapeaux de l'Antwerp présents dans toute la ville", nous confie Alex Czerniatynski.

Le matricule 1 est largement favori face aux Unionistes. "Ils ont tous les atouts entre leurs mains : ils sont premiers, ils jouent à la maison avec le public derrière et une victoire leur assure le titre. Maintenant la pression est énorme et l'Union SG ne se laissera pas faire. Mais, on ne peut pas se débiner quand on arrive devant la ligne finale. Tout est réuni pour que l'Antwerp soit champion et réalise un doublé historique. Il y aura certainement beaucoup de tension, mais j'espère que l'arbitre et la VAR seront au niveau car ce serait dommage de voir des décisions litigieuses gâcher la partie ", explique l'ancien Diable Rouge.

© photonews

Cela fait soixante-six ans que l'Antwerp n'a plus remporté le titre. "Je n'ai pas connu cela, mais j'ai vu des images hier à la télévision et c'était en noir et blanc. Il y a beaucoup de supporters qui disent que c'est la première fois et peut-être même la dernière qu'ils vivront ce moment savoureux. Puis ce serait un doublé synonyme de véritable folie à Anvers. Heureusement que c'est férié lundi car il y aurait eu beaucoup de fans absents au travail. Quand nous avions gagné la Coupe en 1992, la fête avait duré plusieurs jours donc je n'ose imaginer ce que cela va être ce week-end s'ils sont champions. De plus, j'ai vu que les cafés anversois avaient doublé leurs commandes de fûts de bière. Mais avant toutes ces festivités, il faudra battre une très bonne équipe de l'Union SG et oublier cette euphorie d'avant-match", conclut Alex Czerniatynski.