L'ancien attaquant du Standard Ishak Belfodil placé en garde à vue

Le joueur d'Al Gharafa SC (Qatar) aurait étranglé sa sœur âgée de 15 ans après un différend avec elle.

L'ancien joueur du Standard (2016-2018), passé notamment par l'Inter, Lyon, Hoffenheim et le Hertha Berlin, Ishak Belfodil est dans de sales draps. Selon les sources de l'AFP, le joueur de 31 ans aurait été placé en garde à vue au commissariat d'Élancourt (Yvelines, ouest de Paris) pour violence volontaire sur sa sœur âgée de 15 ans, qu'il aurait étranglé après un différend avec elle.

L'attaquant du club qatari d'Al Gharafa SC compte 19 sélections (deux buts) avec l'équipe nationale algérienne. Passé par le centre de formation du PSG, il a rejoint l'Olympique Lyonnais avant de prendre la direction de l'Inter et d'autres formations italiennes et de rejoindre Sclessin.

Après son passage en bord de Meuse, Belfodil a porté les couleurs du Werder Brême, d'Hoffenheim et du Hertha Berlin avant de rejoindre librement le Qatar, cet été. En 18 rencontres avec son nouveau club, il a inscrit six buts et délivré trois passes décisives. Al-Ghafara est 6e (sur 12) du championnat.