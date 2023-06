Le successeur de Noël Le Graët est connu

Réunie lors d'une assemblée fédérale tenue ce samedi à Paris, l'instance du football français a vu son (jusqu'ici) président intérimaire triompher avec plus de 91% des suffrages exprimés.

Président intérimaire de la Fédération française de football depuis le départ de Noël Le Graët en janvier dernier, Philippe Diallo est élu à la tête de la présidence de la Fédération Française de Football jusqu’en 2024.

"Je souhaite la bienvenue aux membres de la FIFA. C’est toujours avec plaisir que nous recevons d’anciens présidents. Bien évidemment nous avons une pensée particulière pour Noël Le Graët présent aujourd’hui que je salue pour tout ce qu’il nous a apporté", a-t-il déclaré juste après sa victoire. "C’est une grande responsabilité que je mesure. Ces derniers mois, nous avons vécu un certain nombre de difficultés et je voudrais associer à votre vote l’ensemble des membres du Comex, une équipe unie, solidaire et compétente."