Un ancien coach du Standard mis à la porte

Manifestement, remporter un titre et une coupe de France n'est pas un gage de pérennité.

Philippe Montanier, âgé de 58 ans, est arrivé au TéFéCé en juin 2021 après son passage au Standard de Liège de juillet à décembre 2020. Dès sa première saison, il a ramené le club dans l'élite en remportant la Ligue 2. Cette saison, il a conduit Toulouse à la victoire en Coupe de France, offrant ainsi le tout premier trophée de l'histoire du club, et à une 13e place en championnat. Il a été remercié officiellement ce mercredi.

Montanier a également entraîné Valenciennes, la Real Sociedad, Rennes, Nottingham Forest, l'équipe de France des moins de 20 ans et Lens au cours de sa carrière.

Pour sa part, Martinez Novell, son successeur, âgé de 39 ans, a rejoint Toulouse en décembre dernier en tant qu'adjoint de Montanier et "responsable de la méthodologie de l'équipe professionnelle". Auparavant, il avait notamment entraîné les équipes de jeunes de Granollers, de l'Espanyol et du FC Barcelone en Espagne. Il avait également travaillé avec les jeunes d'Al-Rayyan au Qatar et avait dirigé l'équipe nationale des moins de 20 ans du Koweït.