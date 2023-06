Finalement, le Standard devrait bel et bien réaliser un transfert très attendu

L'arrivée de Romaine Mundle au Standard de Liège se faisait attendre. Une offre du FC Utrecht parvenue en dernière minute avait semé le doute.

Romaine Mundle allait-il poser un lapin au Standard ? L'ailier de Tottenham, laissé libre par les Spurs, avait visité les installations liégeoises et assisté à un match, et tout semblait en place pour qu'il signe au Standard plutôt qu'à Anderlecht, qui le convoitait également.

Mais une offre de dernière minute du FC Utrecht avait jeté le doute : Romaine Mundle hésitait. Cette fois, cela devrait cependant être la bonne, et l'information vient du célèbre Fabrizio Romano, spécialiste du mercato.

Selon Romano, le Standard est en pole position dans la course à Mundle, et sauf mauvaise surprise côté Rouche, sa signature devrait être proche. L'arrivée de Carl Hoefkens devrait, on l'imagine, également accélérer le processus.