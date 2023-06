Les mots forts de Ronny Deila, qui revient pour la première fois sur son départ surprise du Standard

Présenté aujourd'hui à la presse du nord du pays, Ronny Deila est revenu sur son départ surprise du Standard, avant même la fin de la saison.

Le premier tremblement de terre de cette fenêtre estivale des transferts est survenu avant même la fin de la saison. Après une année réussie au Standard, Ronny Deila a tout plaqué à Sclessin avant même la fin de la saison pour rejoindre le Club de Bruges, un projet plus attrayant sur le plan financier et sportif.

Ce lundi, l'entraîneur norvégien dispensait son premier entraînement en Venise du Nord et a été présenté à la presse du nord du pays. L'occasion de revenir pour la toute première fois sur son départ du bord de Meuse.

"J'ai toujours été honnête avec les gens du Standard et je peux me regarder dans le miroir. Ils n'étaient pas contents que je parte, mais c'est une bonne chose. S'ils avaient été heureux de me voir partir, cela aurait signifié que je n'avais pas fait mon travail correctement. J'ai suivi mon cœur. Ici, les exigences ne sont pas plus grandes qu'au Standard, mais il y a plus de ressources pour y parvenir."

La saison prochaine, l'entraîneur de 47 ans aura l'occasion de retrouver la Coupe d'Europe qu'il n'a plus connu depuis la saison 2015-2016 et l'Europa League avec le Celtic. "Bruges est un grand club qui se bat pour des titres chaque année. Les installations, le personnel et le noyau sont très solides. Nous voulons créer un environnement qui offre des résultats. Il y a beaucoup de potentiel ici, ils l'ont encore démontré en Ligue des Champions la saison dernière" a déclaré Ronny Deila.