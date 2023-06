Formé au Standard, né à Liège, proche de Chelsea, il a choisi le Portugal et affrontera nos U21

La Belgique aura besoin d'un résultat ce mardi (18h) face au Portugal pour espérer rallier les quarts de finale de l'Euro U21. Ils croiseront la route de Diego Moreira (18 ans), formé au Standard et promis à un bel avenir.

L'académie du Standard est réputée depuis des décennies pour former des joueurs talentueux. Diego Moreira, formé au Standard jusqu'en 2020 avant de faire le grand saut vers le Portugal, fait partie de cette trempe-là.

Il faut dire que le joueur a des attaches très fortes avec la cité ardente. Né à Liège, il est le fils d'Almami Moreira, qui a joué au Standard de 2001 à 2006. Il est également le petit-fils d'un autre Standarmen : Helmut Graf, Rouche de 1976 à 1982.

Déjà à l'époque de ses premiers pas chez les jeunes pousses liégeoises, il est considéré comme un très grand talent à en devenir. Après 2 caps chez les U15 belges, il opte pour la nationalité portugaise. Il jouera 12 rencontres avec les U16 lusitaniens.

Très vite, il veut quitter le cocon liégeois

Un conflit éclate alors, l'impliquant lui, son père et le Standard. Lors de la saison 2019-2020, désireux de rejoindre son père au Portugal et de jouer pour le Benfica, Diego Moreira et son entourage mettent en place un montage sous forme d'un prêt de 6 mois au Lierse, avant de rejoindre les Aigles. Sauf que le transfert vers Lierre se réalise le 1er octobre, hors de la période ad hoc.

Le Standard refuse le transfert, le joueur n'étant pas encore âgé de 16 ans. Malgré les raisons urgentes invoquées, notamment la pression de jouer au Standard, la Commission des litiges rendra le transfert caduc.

Le Benfica, cette passerelle vers les plus grands clubs européens

A l'été 2020, Moreira voit ses voeux exaucés et signe au Benfica. La saison 2021-2022 lui permettra de passer à la vitesse supérieure. En Youth League, il marque 4 buts et délivre 5 assists. Le Benfica détruit le Barça (4-0, 0-3) et le Bayern (4-0, 0-2) en poules, le Sporting Portugal en quarts (0-4) puis écrase Salzbourg en finale (0-6, avec deux assists de Moreira). Il rentre même au jeu pour la première fois avec l'équipe A lors de la dernière rencontre de championnat, le 13 mai 2022 contre Paços de Ferreira.

Cette saison, il dispute 24 matchs avec l'équipe B. En Youth League, il marque et distribue un assist face au PSG, avant d'être à nouveau passeur décisif face à la Juventus. Roger Schmidt le fait monter pour les dernières minutes d'une rencontre qualificative de Ligue des Champions face à Midjtylland.

L'avenir de l'ailier gauche semble tout tracé. Cela fait plusieurs mois que plusieurs journalistes spécialisés dans les transferts - Fabrizio Romano notamment - l'envoyent à Chelsea. La presse portugaise le citait également au PSG. En fin de contrat, Moreira désirerait quitter le Portugal et découvrir le football anglais. Le potentiel, il semble en tout cas le posséder.

Les Belges face à deux noms bien connus au Standard

Moreira a bénéficié de la blessure de Fabio Vieira (Arsenal) pour se frayer un chemin dans la sélection U21 lors de cet Euro.

Il est rentré au jeu pour la dernière demi-heure face aux Pays-Bas. Il ne devrait pas être titulaire, mais on est impatient de le voir à l'oeuvre s'il monte en sortie de banc.

Nos Diablotins croiseront également la route d'un autre joueur au nom bien connu à Liège. Celui de Francisco Conceiçao, le fils de Sergio. Après une post-formation et des premiers matchs avec les A de Porto, il a rejoint l'Ajax l'été dernier.