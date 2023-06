Enfin une bonne nouvelle dans le mercato d'Anderlecht !

Anderlecht a essuyé les échecs et les départs dans son début de mercato estival. Heureusement, les Mauves semblent enfin tenir la corde sur un dossier spécifique.

Que de départs cet été pour Anderlecht : Slimani, Refaelov, (bientôt Verbruggen), sans doute Van Crombrugge... Sans compter les joueurs qui sont cités incertains quant à leur avenir.

Les Mauves se sont déjà pris pas mal de râteaux dans leurs recherches de renfort. On craignait que cela soit le cas dans le dossier Dolberg. En effet, Anderlecht aurait vu Nice demander finalement 7 millions d'euros plutôt que 5.

Mais ces dernières heures, la tendance semble s'être inversée. Sacha Tavolieri expliquait que le RSCA allait inclure un bonus dans son offre, en attendant la réaction des Niçois dans les négociations.

Il semblerait que ce bonus a eu son petit effet. Plus tard ce jeudi, le Nieuwsblad affirme bien que le dossier avance dans le bon sens. Les deux parties seraient désireuses de parvenir à un accord. Anderlecht voudrait recruter Dolberg le plus vite possible afin qu'il intègre le groupe pour le stage estival - du 8 au 15 juillet. De son côté, le Danois veut rejoindre le RSCA.