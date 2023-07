L'Arabie Saoudite s'offre une ancienne gloire

Steven Gerrard est le nouveau coach d'Al-Ittifaq. L'ancienne légende de Liverpool retrouve un banc, après son départ d'Aston Villa en octobre dernier.

L'Anglais dirigera le 7e de la défunte saison de Saudi Pro League. Il pourrait coacher des joueurs tels que Sadio Mané ou Stephan El Shaarawy, cités comme des recrues potentielles.

Where legends are found ❤️💚



We’re thrilled to announce Steven Gerrard is our new head coach ✍️#GerrardEttifaqi pic.twitter.com/hgeHl1Djnu